Эудженио Корини: "Каждый матч "Палермо" - атомная бомба! Здесь всегда Хиросима"

Главный тренер "Палермо" Эудженио Корини сравнил каждый матч своей команды со взрывом атомной бомбы, но отметил, что ему нравится "Палермо" и он готов тут остаться на долгие годы. На данный момент клуб идет на 18-м месте в турнирной таблице серии А, одержав всего две победы в 19 турах.

– Когда вы возглавляете клуб, то знаете, что в какой-то момент вас могут уволить, – цитирует Football Italia Корини. – Я иногда думал об этом. Правда, я не знал, что сейчас все так активно это обсуждают, потому что в игре "Палермо" видны улучшения. Игроки поддерживают меня, видят мои усилия. Мы сделаем все возможное, чтобы получить нужный результат, потому что все, кто связан с "Палермо", этого заслуживают.

Я бы остался тут лет на 20, если будет здоровый диалог с руководством. Но каждый матч "Палермо" – атомная бомба! Здесь всегда Хиросима. Вчера я общался с президентом клуба, и все прошло спокойно. Но я понял, что у нас с ним совершенно разные взгляды на футбол.