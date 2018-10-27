"Эмполи" – "Ювентус": видеотрансляция матча в 19.00

В матче 10-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 27 октября, "Эмполи" принимает "Ювентус".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Эмполи" – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.00 (время московское).

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Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей