Эльсеид Хюсай продлил контракт с "Наполи" до 2022 года

Агент защитника "Наполи" Эльсеида Хюсая заявил, что его клиент подписал с клубом новый контракт. По информации Football Italia, соглашение с 22-летним албанцем будет действовать до 2022 года.

Защитник долгое время вел переговоры с клубом относительно нового контракта. За время, проведенное в "Наполи", Хюсай успел стать одной из ключевых фигур команды.

– Хюсай уже подписал новый контракт, так что никаких неопределенностей в этом вопросе больше нет, – приводит слова агента игрока Football Italia со ссылкой на неаполитанскую радиостанцию. – Дату и время официального объявления будет определять президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис, который в настоящий момент находится на конференции в Лондоне.