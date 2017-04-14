Джузеппе Саннино: "Дибала уже в 18 лет играл на уровне инопланетянина"

Бывший главный тренер "Палермо" Джузеппе Саннино отметил, что экс-нападающий команды Пауло Дибала, перешедший в клуб в 2012 году, уже тогда был готов к выступлениям в европейском футболе. Летом 2015 года аргентинец был продан "Ювентусу" за 32 миллиона евро.

– Когда Пауло пришел к нам, мы быстро осознали его потенциал, – цитирует Tuttosport Саннино. – С технической точки зрения Дибала уже в 18 лет играл на уровне инопланетянина. Оставалось только подтянуть "физику" и обучить тактике. Но его талант всегда был при нем. Он переехал в Италию уже готовым к большим свершениям.

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