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Джузеппе Маротта: "Ювентус" может подписать Силву бесплатно, как в свое время было с Пирло"

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Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта надеется, что его клубу удастся подписать защитника "ПСЖ" Тиагу Силву на правах свободного агента, как это было в свое время с хавбеком Андреа Пирло. Нынешний контракт бразильца с французским клубом рассчитан до лета 2017 года. 

- Тиагу Силва является исключительным игроком, но я не знаю намерения "ПСЖ" в отношении его будущего, - цитирует Goal Маротту. - Может быть у "Ювентуса" будет возможность повторить ситуацию с Пирло и подписать Силву бесплатно.

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