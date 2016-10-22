Джузеппе Маротта: "Ювентус" может подписать Силву бесплатно, как в свое время было с Пирло"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта надеется, что его клубу удастся подписать защитника "ПСЖ" Тиагу Силву на правах свободного агента, как это было в свое время с хавбеком Андреа Пирло. Нынешний контракт бразильца с французским клубом рассчитан до лета 2017 года.

- Тиагу Силва является исключительным игроком, но я не знаю намерения "ПСЖ" в отношении его будущего, - цитирует Goal Маротту. - Может быть у "Ювентуса" будет возможность повторить ситуацию с Пирло и подписать Силву бесплатно.