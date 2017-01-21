13:05 | ФУТБОЛ — Италия

Джорджо Кьеллини: "Шестое подряд чемпионство сделает игроков "Ювентуса" легендами"

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Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини надеется, что его команда в шестой раз кряду станет чемпионом страны. Туринский клуб после 19 матчей идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 1 очко и имея игру в запасе.

- Хотел бы шестой раз подряд выиграть титул серии А, - цитирует Corriere Dello Sport Кьеллини. - Этого никто никогда не делал раньше, и это сделает нас легендами итальянского спорта. У нас есть возможность, которую мы вряд ли когда-либо получим вновь. Мы не можем позволить ускользнуть этому шансу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nehdan4ik

вы и так легенды )

13:33

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