Джорджо Кьеллини: "Шестое подряд чемпионство сделает игроков "Ювентуса" легендами"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини надеется, что его команда в шестой раз кряду станет чемпионом страны. Туринский клуб после 19 матчей идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 1 очко и имея игру в запасе.

- Хотел бы шестой раз подряд выиграть титул серии А, - цитирует Corriere Dello Sport Кьеллини. - Этого никто никогда не делал раньше, и это сделает нас легендами итальянского спорта. У нас есть возможность, которую мы вряд ли когда-либо получим вновь. Мы не можем позволить ускользнуть этому шансу.