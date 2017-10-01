"Дженоа" во второй раз за год может отправить Юрича в отставку

Главный тренер "Дженоа" Иван Юрич близок к увольнению, сообщает Gazzetta Sportiva. По информации источника, руководство "гриффонов" недовольно результатами команды на старте сезона.

Отметим, что хорватский специалист может быть уволен из клуба во второй раз за 2017 год. Ранее он был отправлен в отставку в феврале, когда его сменил Андреа Мандорлини. Итальянец проработал с командой из Генуи до апреля - боссы клуба решили вернуть на этот пост Юрича.

В чемпионате Италии-2017/18 "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав в 7 матчах 2 очка (2 ничьих, 5 поражений).