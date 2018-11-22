Джастин Клайверт: "Меня вдохновляет Роналду"

Нападающий "Ромы" Джастин Клайверт признался, что его вдохновляет форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. 19-летний голландец также добавил, что многому научился у главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо.

- Я очень счастлив играть в Италии, - приводит слова Клайверта Football Italia. - Наслаждаюсь этим опытом каждый день. Меня вдохновляет Криштиану Роналду: он живет для спорта и футбола. Ди Франческо? Он отличный тренер, у которого я многому научился. Итальянский чемпионат трудный, но думаю, у меня здесь все сложится хорошо.

В текущем сезоне Клайверт провел 9 матчей за "Рому", забил 1 гол и отдал 1 результативныую передачу.

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