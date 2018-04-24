Джанлуиджи Буффон: "Кто-то пытается подорвать уверенность и единство "Ювентуса"

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон назвал слухи о конфликте между ним и одноклубниками попыткой дестабилизировать обстановку в команде. По данным Calciomercato, после поражения в матче 34-го тура серии А от "Наполи" (0:1) Буффон выразил недовольство игрой своих партнеров.

– Это явно продуманные сплетни, которые всегда появляются, когда дело касается команд вроде "Ювентуса", – сказал в интервью клубному телевидению Буффон. – Команд, у которых нет ахиллесовой пяты. Кто-то пытается дестабилизировать обстановку и подорвать уверенность и единство команды. Я думаю, это логично и нормально обсуждать случившееся, но никто – по крайней мере, в те 17 лет, что я в "Ювентусе" – не может показывать на кого-то пальцем и обвинять в поражении. Пока я капитан, такого не будет никогда.

В чемпионате Италии после 34 туров "Ювентус" с 85 очками занимает первую строчку. Идущий вторым "Наполи" отстает на один балл.

Буффон обвинил одноклубников в поражении от "Наполи"