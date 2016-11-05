Джанфранко Дзола может войти в тренерский штаб "Интера"

Руководство "Интера" намерено сегодня провести переговоры о возможном сотрудничестве с итальянским специалистом Джанфранком Дзолой , сообщает Sky Sports Italia. По информации издания, бывший главный тренер "Кальяри" рассматривается в качестве помощника Марселино, который считается основным претендентом на пост рулевого миланской команды после ухода с тренерского мостика голландского специалиста Франка де Бура.

Издание также не исключает возможности прихода итальянца на пост главного тренера "Интера". Предполагается, что другой итальянский специалист, Стефано Пиоли, который также входил в сферу интересов китайских владельцев миланского клуба, выбыл из тренерской гонки.