Джан Пьеро Гасперини: "Отдал бы приоритет Лиге Европы, а не чемпионату"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заметил, что в следующем сезоне клуб будет готов сделать ставку на Лигу Европы. Специалист также подчеркнул, что команда сделает все возможное, чтобы финишировать в чемпионате пятой и получить прямую путевку в групповой турнир.

– Этот сезон изменил положение "Аталанты", хотя нам нужно набрать еще одно очко, чтобы обеспечить себе пятое место, – цитирует Football Italia Гасперини. – Никто не хочет играть в Лиге Европы? Это оправдание. В Лиге Европы выступают отличные команды, а фавориты часто вылетают, потому что не заслуживают прохода дальше. Сделаем все, чтобы финишировать в лиге пятыми. А что касается Лиги Европы, то приоритет я бы отдал выступлению в этом турнире, а не чемпионату.