20:51 | Футбол — Италия

Дубль Ковнацки помог "Сампдории" разгромить "Кротоне"


"Сампдория" дома разгромила "Кротоне" (5:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев дублем отметился Давид Ковнацки. Для генуэзцев эта побед стала второй подряд. Команда из Кротоне прервала беспроигрышную серию из трех игр кряду.

Благодаря этому результату "Сампдория" набрала 17 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. "Кротоне", в свою очередь, опустился на 16-ю позицию, в активе команды 6 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Сампдория" – "Кротоне" – 5:0 (3:0)

21 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris. 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/

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