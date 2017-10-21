Дубль Ковнацки помог "Сампдории" разгромить "Кротоне"

"Сампдория" дома разгромила "Кротоне" (5:0) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев дублем отметился Давид Ковнацки. Для генуэзцев эта побед стала второй подряд. Команда из Кротоне прервала беспроигрышную серию из трех игр кряду.
Благодаря этому результату "Сампдория" набрала 17 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. "Кротоне", в свою очередь, опустился на 16-ю позицию, в активе команды 6 баллов.
Чемпионат Италии
Серия А
9-й тур
"Сампдория" – "Кротоне" – 5:0 (3:0)
21 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/