Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Фиорентину"

"Рома" разгромила "Фиорентину" в матче 23-го тура чемпионата Италии - 4:0. Дублем в этой встрече отличился нападающий Эдин Джеко. Эта победа позволила римлянам сократить отставание от "Ювентуса" в турнрной таблице до четырех очков.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Рома" - "Фиорентина" - 4:0 (1:0)

Голы: Джеко, 39 (1:0). Фасио, 58 (2:0). Наингголан, 75 (3:0). Джеко, 83 (4:0).

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Бруну Перес, Эмерсон, Де Росси (Паредес, 85), Стротман, Наингголан (Гренье, 89), Джеко, Эль-Шаарави (Тотти, 81).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Оливера (Иличич, 63), Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Бабакар, Бернардески (Тельо, 74), Кьеза (Кристофоро, 78).

Предупреждения: Стротман, 18. Санчес, 35. Валеро, 41. Де Росси, 56. Родригес, 57.

Судья: Иррати.

07 февраля. Рим. Стадион Olimpico.