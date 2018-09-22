Доменико Кришито: "Ювентус" может выиграть все в этом году"

Защитник "Дженоа" Доменико Кришито заявил, что "Ювентус" может выиграть все турниры, в которых участвует в этом году. 31-летний итальянец также добавил, что основным конкурентом "бьянконери" является "Наполи".

- Есть "Ювентус", а есть другие, - сказал Кришито в эфире Radio 24. - Они на шаг впереди и могут выиграть все в этом году. "Наполи"? Они выглядят хорошо, у них отличный тренер. Это основной соперник "Ювентуса" в чемпионате.

Кришито был игроком "Ювентуса" в 2004-2006 и 2007-2008 годах.

После четырех туров "Ювентус" занимает 1-е место в серии А, имея в активе 12 очков, "Наполи" располагается на 4-й строчке с 9 очками.

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