Диего Симеоне: "Мой сын станет большим футболистом, но не в моей команде"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне исключил вероятность перехода в команду своего сына и нападающего "Дженоа" Джованни Симеоне. На счету 21-летнего форварда в текущем сезоне 28 игр и 11 голов в двух турнирах.

– Переход Джованни в мой клуб стал бы слишком большой жертвой, а в футболе не должно быть жертв, – цитирует El Pais Симеоне. – Это просто игра, даже несмотря на весь профессионализм футболистов. Джованни проводит фантастический сезон в "Дженоа" и забил 11 голов в своем первом сезоне в Италии.

Думаю, выступления в команде своего отца наложили бы на сына дополнительную ответственность, что не пойдет ему на пользу. Джованни обладает качествами, которые я ищу в игроках: трудолюбие, скорость, желание прогрессировать. Сын, без сомнений, станет большим футболистом, но не в моей команде. Есть много клубов, которые готовы дать ему эту возможность.