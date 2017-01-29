22:36 29 января | ФУТБОЛ — Италия

Дибала решил не пожимать руку Аллегри

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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала во время матча 22-го тура против "Сассуоло" (2:0) продемонстрировал свое недовольство главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Аргентинский футболист оказался недоволен решением наставника туринцев заменить его на 77-й минуте встречи.

Уйдя с поля, Дибала не отреагировал на протянутую руку Аллегри и, демонстративно не пожав ее, отправился на лавку. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард провел 14 матчей и забил 5 мячей.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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streletc1783

Ещё пацан.

22:46 29 января

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