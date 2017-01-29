Дибала решил не пожимать руку Аллегри

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала во время матча 22-го тура против "Сассуоло" (2:0) продемонстрировал свое недовольство главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Аргентинский футболист оказался недоволен решением наставника туринцев заменить его на 77-й минуте встречи.

Уйдя с поля, Дибала не отреагировал на протянутую руку Аллегри и, демонстративно не пожав ее, отправился на лавку. В текущем сезоне чемпионата Италии форвард провел 14 матчей и забил 5 мячей. ​