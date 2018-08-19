Дибала извинился за празднование гола во время травмы вратаря "Кьево"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отреагировал на сообщения пользователей в социальных сетях, которые критиковали аргентинца за празднование гола в ворота "Кьево" (3:2) в 1-м туре чемпионата Италии в то время, когда вратарь соперника Стефано Соррентино находился без сознания. Голкипер получил травму в столкновении с форвардом туринцев Криштиану Роналду.

По неподтвержденной информации, у Соррентино диагностирован ерелом носа, также есть подозрение на травму головы.

- Вы правы! Я не осознал того, что произошло. Я был не прав, - приводит Football Italia слова Дибалы.

Напомним, взятие ворот, о котором идет речь, не было засчитано после того, как судья воспользовался помощью технологии ВАР. Инцидент произошел на первой компенсированной минуте игры. Победный гол "старая синьора" забила усилиями Федерико Бернардески на 90+3-й минуте.