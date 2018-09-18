Дани Алвес: "Бойцам нужны новые вызовы, и Роналду решил выйти из зоны комфорта"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что прекрасно понимает решение Криштиану Роналду перейти из "Реала" в "Ювентус". По его словам, португальцу потребовался новый вызов.

– В футболе меня ничего не удивляет, – цитирует Marca Алвеса. – Люди хотят новых вызовов, чтобы продолжать чувствовать себя живыми. Роналду долго играл за "Реал" и решил найти новый вызов.

Я сделал то же самое, когда играл в "Барселоне". Истинные бойцы нуждаются в новых вызовах. Он почувствовал себя слишком комфортно и решил выйти из зоны комфорта.