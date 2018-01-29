Буффон пока не решил, когда завершит карьеру

Вратарь и капитан "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сказал, что пока не знает, когда он завершит карьеру. Напомним, 28 января голкиперу исполнилось 40 лет.

- Я играю в футбол 25-28 лет, но пока не решил, что будет дальше, - цитирует Football Italia Буффона. - Мне предстоит встреча с президентом "Ювентуса". Будущее – это наименьшее из моих проблем. Хочу, чтобы было принято правильное решение. Надеюсь, нам с президентом это удастся.

Напомним, Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. За это время он выиграл в составе туринцев 17 трофеев. В составе сборной Италии голкипер стал чемпионом мира. В конце 2017 года он завершил международную карьеру после того, как национальная команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018.