Брат Игуаина: "Никого не волнует, что у футболиста заболела мать или сын"

Брат нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина Николя заявил, что голова форварда уже более года занята мыслями о своей матери.

- Футбол не является точной наукой, и игроки похожи на всех остальных людей, поскольку тоже проходят через лучшие или худшие времена в жизни, и в голове крутятся мысли о личных проблемах, – цитирует Tuttosport Николя Игуаина. - Есть семейные ситуации, которые могут повлиять на вас. Например, у нас были проблемы с матерью летом 2016 года. К счастью, она победила болезнь и сейчас чувствует себя нормально, но ей приходится периодические проходить проверки. Даже если не хочешь думать о проблемах, не можешь с этим ничего поделать. К сожалению, в футболе никто не заботится, заболела ли у вас мать или сын.