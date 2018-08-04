Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи не захотел извиняться за переход в "Милан" в прошлом году. 2 августа 31-летний итальянец вернулся в туринский клуб.

- Мне не нужно говорить, - сказал Бонуччи в ответ на вопрос фанатов "бьянконери" об извинениях. - Я должен все доказать на поле.

Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. В составе туринского клуба он 6 раз становился чемпионом Италии. В минувшем сезоне защитник играл за "Милан". В составе "россонери" он провел 51 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.