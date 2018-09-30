"Болонья" дома обыграла "Удинезе"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле обыграла "Удинезе" со счетом 2:1. Это вторая победа "Болоньи" в сезоне.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Болонья" – "Удинезе" – 2:1 (1:1)

Голы: Пуссетто, 32 (0:1). Сантандер, 42 (1:1). Орсолини, 82 (2:1).

"Болонья": Скорупски, Де Майо, Данилу Ларанжейра, Калабрези, Маттьелло, Джемаили, Сванберг (Орсолини, 79), Надь, Сантандер, Крейчи (Дейкс, 62), Фальчинелли (Оквонково, 75).

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Мачис, 84), Мандрагора, Фофана, де Пауль, Пуссетто (Д`Алессандро, 57), Лазанья (Теодорчик, 64).

Предупреждения: Сванберг, 47. Пуссетто, 54. Надь, 58. де Пауль, 69. Бехрами, 72. Мачис, 90+1.

Судья: Манганьелло (Италия).

30 сентября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.