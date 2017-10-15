Билеты на матч "Интер" - "Милан" распроданы за рекордные 4,8 миллиона евро

"Интер" сообщил на своей странице в Твиттере о том, что побит рекорд Италии по части выручки за билеты на один конкретный матч. Отмечается, что клуб заработал порядка 4,8 миллиона евро на продаже билетов на игру против "Милана".

Прежний рекорд по доходу от продажи билетов тоже был установлен "Интером". В 2016 году миланский клуб играл с "Ювентусом" (2:1) и получил от продаж почти 4 миллиона евро.

Матч "Интер" - "Милан" пройдет на стадионе "Сан-Сиро", который вмещает около 80 тысяч зрителей. Встреча пройдет сегодня,15 октября. Начало - в 21.45 по московскому времени.