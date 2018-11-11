"Аталанта" разгромила "Интер"

"Аталанта" с разгромным счетом победила "Интер" в матче 12-го тура чемпионата Италии (4:1). В составе хозяев двумя результативными передачами отметился хавбек Йосип Иличич, у "нерадзурри" на 90+2-й минуте встречи был удален полузащитник Марсело Брозович.

"Аталанта" набрала 18 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Интер" с 25 баллами занимает третью строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Аталанта" - "Интер" - 4:1 (1:0)

Голы: Хатебур, 8 (1:0). Икарди, 47 - с пенальти (1:1). Манчини, 62 (2:1). Джимсити, 88 (3:1). Гомес, 90+4 (4:1).

"Аталанта": Бериша, Хатебур, Толой (Кастань, 56), Джимсити, Гозенс, Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес, Сапата (Пашалич, 71).

"Интер": Ханданович, Миранда (Врсалько, 71), Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Валеро, 45), Гальярдини, Перишич, Икарди, Политано (Бальде, 66).

Предупреждения: Весино, 25. Брозович, 35. Шкриньяр, 41. Хатебур, 69. Гальярдини, 76. де Рон, 77. Гомес, 79.

Удаление: Брозович, 90+2.

Судья: Мареска.

11 ноября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

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