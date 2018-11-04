"Аталанта" одержала волевую победу над "Болоньей"

"Аталанта" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии обыграла "Болонью" со счетом 2:1. Победный гол забил Дуван Сапата.
Чемпионат Италии
Серия А
11-й тур
"Болонья" - "Аталанта" - 1:2 (1:0)
Голы: Мбай, 3 (1:0). Манчини, 57 (1:1). Сапата, 70 (1:2).
"Болонья": Скорупски, Мбай, Гонсалес, Калабрези, Хеландер, Джемаили (Поли, 64), Пульгар, Сванберг (Дестро, 83), Паласио, Сантандер, Крейчи (Орсолини, 73).
"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич (Пашалич, 82), де Рон, Фройлер, Гомес (Ригони, 88), Барроу (Сапата, 46).
Предупреждения: Иличич, 24. Гомес, 41. Хеландер, 47.
Судья: Ла Пенна (Италия).
4 ноября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
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