22:21 | Футбол — Италия

"Аталанта" одержала волевую победу над "Болоньей"

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"Аталанта" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Италии обыграла "Болонью" со счетом 2:1. Победный гол забил Дуван Сапата.

Чемпионат Италии

Серия А 

11-й тур 

"Болонья" - "Аталанта" - 1:2 (1:0)

Голы: Мбай, 3 (1:0). Манчини, 57 (1:1). Сапата, 70 (1:2). 

"Болонья": Скорупски, Мбай, Гонсалес, Калабрези, Хеландер, Джемаили (Поли, 64), Пульгар, Сванберг (Дестро, 83), Паласио, Сантандер, Крейчи (Орсолини, 73).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Манчини, Иличич (Пашалич, 82), де Рон, Фройлер, Гомес (Ригони, 88), Барроу (Сапата, 46).

Предупреждения: Иличич, 24. Гомес, 41. Хеландер, 47. 

Судья: Ла Пенна (Италия).

4 ноября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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