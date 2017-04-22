21:16 | ФУТБОЛ — Италия

"Аталанта" дома обыграла "Болонью"

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В матче 33-го тура чемпионата Италии "Аталанта" обыграла "Болонью" со счетом 3:2.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Аталанта" – "Болонья" – 3:2 (2:1)

Голы: Конти, 3 (1:0). Фройлер, 14 (2:0). Дестро, 16 (2:1). Ди Франческо, 61 (2:2). Кальдара, 75 (3:2).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой (Д`Алессандро, 63), Кальдара, Конти, Гомес, Куртич, Спинаццола, Фройлер, Кессье (Кристанте, 22), Петанья (Грасси, 72).

"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Мбай (Крафт, 73), Майетта, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи (Оквонково, 78), Вивиани (Петкович, 83), Дестро, Ди Франческо.

Предупреждения: Кальдара, 43. Джемаили, 44. Гастальделло, 51. Мбай, 57. Мазиелло, 78.

Судья: Руссо (Италия).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/

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