"Аталанта" дома обыграла "Болонью"

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Аталанта" обыграла "Болонью" со счетом 3:2.
Чемпионат Италии
Серия А
33-й тур
"Аталанта" – "Болонья" – 3:2 (2:1)
Голы: Конти, 3 (1:0). Фройлер, 14 (2:0). Дестро, 16 (2:1). Ди Франческо, 61 (2:2). Кальдара, 75 (3:2).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой (Д`Алессандро, 63), Кальдара, Конти, Гомес, Куртич, Спинаццола, Фройлер, Кессье (Кристанте, 22), Петанья (Грасси, 72).
"Болонья": Да Коста, Гастальделло, Мбай (Крафт, 73), Майетта, Масина, Джемаили, Таидер, Крейчи (Оквонково, 78), Вивиани (Петкович, 83), Дестро, Ди Франческо.
Предупреждения: Кальдара, 43. Джемаили, 44. Гастальделло, 51. Мбай, 57. Мазиелло, 78.
Судья: Руссо (Италия).