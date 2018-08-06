Антонио Кассано: "Ювентус" может выиграть серию А уже в феврале"

Известный итальянский форвард Антонио Кассано уверен, что в предстоящем сезоне серию А снова выиграет "Ювентус". Туринцы, подписавшие этим летом Криштиану Роналду, выиграли семь последних розыгрышей чемпионата Италии.

– "Интер", "Рома", "Лацио" – все укрепляются, – цитирует Il Mattino Кассано. – Но "Ювентус" – другое дело. Он подобен Усэйну Болту. Если выходит в гонку, то непременно хочет победить и побеждает. Если "Ювентус" захочет, он может выиграть серию А уже в феврале, а потом думать о Лиге чемпионов. У него запас перед конкурентами на три-четыре года. "Ювентус" просто иначе запрограммирован, иначе мыслит.