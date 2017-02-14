Антонио Кассано: "Если не будет вариантов продолжить карьеру в серии A - буду сидеть дома"

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано отметил, что хочет продолжить карьеру в высшем дивизионе страны. Форвард в январе расторг контракт с "Сампдорией" и стал свободным агентом.

– Я все еще могу и хочу играть на уровне серии A, – цитирует Striscia la Notizia Кассано. – Если же такой возможности не представится, то я буду сидеть дома. Вероятно, летом я завершу карьеру, после чего стану менеджером своей жены. Теперь хлеб в дом будет приносить она.

Отметим, что Каролина Марчалис, жена Кассано, является профессиональным игроком в водное поло.