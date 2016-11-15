Андре Пирло: "После завершения карьеры останусь в футболе"

Полузащитник Андреа Пирло подчеркнул, что принял решение переехать в MLS, когда понял, что не справляется с давлением. Также он отметил, что в будущем видит себя на посту директора какого-нибудь футбольного клуба.

– После 20 лет на самом высоком уровне хочется просто играть в футбол и получать удовольствие без какого-либо стресса, – цитирует Marca Plus Пирло. – Я изначально планировал, что, как только уровень давления станет предельным, я скажу себе "хватит". Этот момент настал после финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

Что будет, когда я уйду из "Нью-Йорк Сити"? Думаю, я останусь в футболе, ведь это единственное, что я знаю. Футбол – моя жизнь. Так что я бы хотел стать директором клуба или что-то вроде того.