Алессандро Флоренци: "Полуфинал Лиги чемпионов должен стать отправной точкой для будущего "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци хочет, чтобы полуфинал Лиги чемпионов стал отправной точкой для клуба. Римляне уступили "Ливерпулю" путевку в финал главного еврокубкового турнира.

- Кампания еще не закончена, поскольку нам нужно победить "Сассуоло", чтобы достичь второй цели - третье место, – цитирует Football Italia Флоренци. - Даже если мы уже получили путевку в Лигу чемпионов, мы хотим завершить сезон на высшем уровне. Прошло много времени с тех пор, когда "Рома" последний раз играла в полуфинале Лиги чемпионов. Мы постараемся сделать этот успех не точкой прибытия, а отправной точкой для будущего.