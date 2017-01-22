Адриано Галлиани: "Милан" в матче с "Наполи" не сдавался, как Рокки"

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани разочарован результатом матча 21-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (1:2). При этом руководитель отметил, что команды показали хорошую игру.

- Матч с "Наполи" был прекрасен. В начале встречи соперник доминировал, но "Милан" заслуживал сыграть вничью, - приводит Football Italia слова Галлиани. - Мы не сдавались, как Рокки Бальбоа, сумели подняться на ноги в моменте, когда казалось, что сейчас будет нокаут. Я разочарован поражением, но матч был прекрасным. Думаю, что болельщики довольны тем, что происходило на поле.

Мы имели моменты, но нужно смириться с поражением, если тебе не удается их реализовать. После матча я зашел в раздевалку неаполитанцев и похвалил Маурицио Сарри, его команда показывает хороший футбол. Это же можно сказать и о Винченцо Монтелле.