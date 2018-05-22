14 голов были забиты в прощальном матче Пирло. Видео

В понедельник, 21 мая, на "Сан-Сиро" состоялся прощальный матч экс-полузащитника сборной Италии​ Андреа Пирло. Команды забили по 7 голов. Сам Пирло по тайму отыграл за оба состава.

Товарищеский матч

"Белые звезды" – "Синие звезды" – 7:7 (3:5)

Голы: Шевченко, 1 (0:1). Квальярелла, 6 (0:2). Пату, 13 (1:2). Кассано, 29 (1:3). Вьери, 32 (2:3). Кафу, 35 (2:4). Пату, 41 (3:4). Зеедорф, 45 (3:5). Брокки,47 (3:6). Тони, 71 (3:7). Индзаги, 75 (4:7). Матри, 78 (5:7). Индзаги, 79 (6:7). Индзаги, 84 (7:7).

"Белые звезды": Дида, Абьятти, Бонуччи, Кьеллини, Дзанетти, Костакурта, Фавалли, Дзамбротта, Янкуловски, Мальдини, Оддо, Неста, Шимич, Баронио, Каморанези, Гаттузо, Леонардо, Лэмпард, Пирло, Руй Кошта, Пепе, Верратти, Видаль, Баджо, Ди Натале, Яквинта, Филиппо Индзаги, Матри, Тотти, Пату, Вьери, Дель Пьеро.

"Синие звезды": Буффон, Сторари, Адани, Барцальи, Кафу, Бонера, Диана, Феррара, Каладзе, Матерацци, Сержинью, Пирло, Брокки, Диаманти, Де Росси, Маркизио, Перотта, Зеедорф, Альбертини, Амброзини, Боррьелло, Роналдинью, Тевес, Тони, Вентола, Кассано, Шевченко, Квальярелла.