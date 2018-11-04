Жена Мюллера извинилась перед главным тренером "Баварии" и отписалась от мужа в Инстаграме

Жена нападающего "Баварии" Томаса Мюллера Лиза извинилась перед главным тренером команды Нико Ковачем, информирует официальный сайт клуба. Ранее девушка выступила с критикой специалиста.

Супруге футболиста не понравилось то, что ее муж вышел на поле в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (1:1) только на 71– минуте. Форвард заменил Хамеса Родригеса. "Прошло 70 минут, прежде чем он додумался до очевидного", – написала тогда Лиза в Инстаграме.

Как отмечается, жена Мюллера сразу после матча пришла на стадион "Альянц Арена" и извинилась перед Ковачем за свои высказывания.

Сам Томас Мюллер сразу ответил на сообщение своей жены так. "Я думаю, что это были эмоции. Она просто любит меня".

Позже Лиза удалила из Инстаграма все совместные фотографии с Томасом и отписалась от него.