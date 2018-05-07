Свен Ульрайх: "Если тренер решит поставить на ворота Нойера - так и будет"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх заявил, что хотел бы сыграть в финале Кубка Германии. Однако голкипер отметил, что смирится, если главный тренер команды Юпп Хайкенс решит поставить на ворота Мануэля Нойера.

Нойер сломал плюсневую кость в сентябре 2017 года, а сейчас проходит восстановление и активно тренируется. Возможно, он успеет полностью прийти в форму к финальному матчу Кубка страны против "Айнтрахта", который состоится 19 мая.

– Я хотел бы сыграть в финале турнира, – цитирует ESPN Ульрайха. – Я хорошо провел сезон и помог команде дойти до финала. Но если Мануэль придет в форму, и тренер решит поставить на ворота его, значит так и будет. Я понимаю, что Нойеру нужно игровое время – это важно для сборной Германии.

29-летний Ульрайх в этом сезоне провел 45 матчей в составе "Баварии" и пропустил 40 мячей.

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