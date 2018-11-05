Мюллер, Роббен, Хуммельс и Рибери выступили против Ковача

Лидеры "Баварии", а именно Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Арьен Роббен и Франк Рибери, недовольны работой главного тренера Нико Ковача, утверждает Kicker. Как отмечается, игроки сформировали группу и не воспринимают всерьез 47-летнего специалиста. Для них он просто "хороший приятель".

Напомним, ранее жена Томаса Мюллера раскритиковала Ковача за то, что ее муж вышел на поле в матче 10-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" (1:1) только на 71– минуте.

Позже она принесла извинения тренеру, а затем удалила из инстаграма все совместные фотографии с Томасом и отписалась от него.