"Майнц" на выезде обыграл "Байер", "Лейпциг" переиграл "Кельн"

"Майнц" на выезде выиграл у "Байера" в матче 22-го тура чемпионата Германии. Это первое поражение для леверкузенской команды за последние три поединка.

В другой встрече "Лейпциг" дома взял верх над "Кельном", победив во втором туре кряду.

Чемпионат Германии

Бундеслига

22-й тур

"Байер" - "Майнц" - 0:2 (0:2)

Голы: Белль, 3 (0:1). Озтунали, 11 (0:2).

"Байер": Лено, Емер Топрак, Драгович (Кисслинг, 54), Едвай, Хенрикс, Бендер (Юрченко, 79), Кампль, Беллараби, Хаферц (Брандт, 67), Эрнандес, Фолланд.

"Майнц": Лессль, Донати, Белль, Бюссманн, Фрай, Латца, Озтунали, Рамалью, Кордоба (Гбамен, 90+2), Де Бласис (Куайсон, 76), Муто (Хайро, 89).

Предупреждения: Бендер, 10. Муто, 74. Латца, 83.

Судья: Бранд.

25 февраля. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"РБ Лейпциг" - "Кельн" - 3:1 (2:0)

Голы: Форсберг, 5 (1:0). Маро, 34 - в свои ворота (2:0). Осако, 53 (2:1). Вернер, 65 (3:1).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Шмиц, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Хедира, 65), Кейта (Кайзер, 86), Демме, Вернер (Зельке, 84).

"Кельн": Кесслер, Суботич, Маро (Цоллер, 46), Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Клеменс, Хегер (Йоич, 76), Модест, Осако.

Предупреждения: Маро, 8. Рауш, 39. Ильзанкер, 62. Хегер, 68. Хектор, 84.

Судья: Фриц.

25 февраля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл".