"Айнтрахт" обыграл "Баварию" и впервые за 30 лет завоевал Кубок Германии

"Айнтрахт" обыграл "Баварию" (3:1) в финале Кубка Германии. В составе мюнхенцев единственный мяч на счету Роберта Левандовски. В составе команды из Франкфурта дублем отметился Анте Ребич, еще один гол забил Мият Гачинович.

Отметим, что "Айнтрахт" завоевал Кубок Германии впервые за 30 лет. "Бавария", в свою очередь, проиграла в финале национального кубка впервые с сезона-2011/12.

Кубок Германии

Финал

"Бавария" - "Айнтрахт" - 1:3 (0:1)

Голы: Ребич, 11 (0:1). Левандовски, 53 (1:1). Ребич, 82 (1:2). Гачинович, 90+6 (1:3).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиагу Алькантара (Толиссо, 64), Хави Мартинес, Родригес, Мюллер (Коман, 70), Левандовски, Рибери (Вагнер, 87).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Хасебе, Сальседо, Да Коста, де Гузман (Русс, 74), Вольф (Гачинович, 60), Маскарель, Виллемс, Ребич (Алле, 89), Боатенг.

Предупреждения: Сальседо, 7. Левандовски, 37. Хасебе, 45+1. Виллемс, 45+2. Ребич, 82. Коман, 86.

Судья: Цвайер.

19 мая. Берлин. Олимпийский стадион.