"Айнтрахт" обыграл "Баварию" и впервые за 30 лет завоевал Кубок Германии

"Айнтрахт" обыграл "Баварию" (3:1) в финале Кубка Германии. В составе мюнхенцев единственный мяч на счету Роберта Левандовски. В составе команды из Франкфурта дублем отметился Анте Ребич, еще один гол забил Мият Гачинович.
Отметим, что "Айнтрахт" завоевал Кубок Германии впервые за 30 лет. "Бавария", в свою очередь, проиграла в финале национального кубка впервые с сезона-2011/12.
Кубок Германии
Финал
"Бавария" - "Айнтрахт" - 1:3 (0:1)
Голы: Ребич, 11 (0:1). Левандовски, 53 (1:1). Ребич, 82 (1:2). Гачинович, 90+6 (1:3).
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Тиагу Алькантара (Толиссо, 64), Хави Мартинес, Родригес, Мюллер (Коман, 70), Левандовски, Рибери (Вагнер, 87).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Хасебе, Сальседо, Да Коста, де Гузман (Русс, 74), Вольф (Гачинович, 60), Маскарель, Виллемс, Ребич (Алле, 89), Боатенг.
Предупреждения: Сальседо, 7. Левандовски, 37. Хасебе, 45+1. Виллемс, 45+2. Ребич, 82. Коман, 86.
Судья: Цвайер.
19 мая. Берлин. Олимпийский стадион.
maks55555
Что это было интересно? На канторы что ли сыграли или настолько недонастроились?
23:40
rusfed 2.0
Тосно вспомнилось
23:36
Carlos_Valderrama
ну хоть кто-то сделал Баварию. Респект Айнтрахт!
23:20
lokofanat
Баварию айнтрахтнули.
23:09
Доктор Айболит
Мой Айнтрахт сделал это!!!!Весь Франкфурт высыпал на улицы
23:08
shpasic
на классе)) мюнхенцам ещё на пару сотен миллионов нужно закупить у конкурентов игроков, чтобы хоть на домашних турнирах побеждать.
23:07