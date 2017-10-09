Арриго Сакки: "Благодаря Гвардьоле немецкий футбол изменился"

Бывший главный тренер "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки высоко оценил работу Хосепа Гвардьолы в "Баварии". Специалист назвал испанца, который в настоящее время работает с "Манчестер Сити", фантастическим тренером.

– Гвардьола – фантастический тренер, – цитирует Marca Сакки. – Я сожалею, что УЕФА не включил его в десятку тренеров, благодаря которым футбол изменился с 1950 года. Думаю, благодаря ему изменился футбол в Германии.

Напомним, Гвардьола работал в "Баварии" с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенцы трижды выиграли чемпионат Германии, дважды – национальный кубок. По разу он помог команде выиграть Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.