Гол Ройса принес "Боруссии" победу над "Лацио"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Лацио" (1:0) в товарищеском матче. Единственный мяч на шестой минуте забил Марко Ройс.

Товарищеский матч

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Лацио" (Италия) - 1:0 (1:0)

Гол: Ройс, 6.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек, Аканджи, Диалло, Шмельцер (Загаду, 74), Гетце (Филипп, 80), Дахуд, Дилэйни (Витсель, 74), Брун Ларсен (Вольф, 74), Пулишич (Санчо, 80), Ройс.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Уоллас (Луис Фелипе, 46), Раду (Баштуш, 84), Марушич (Баста, 74), Пароло, Милинкович-Савич, Бадель (Катальди, 74), Луис Альберто (Корреа, 74), Дурмиси (Касерес, 46), Иммобиле (Кайседо, 84).

12 августа. Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".