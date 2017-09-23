Зума и Гулям подали в суд на свой бывший клуб

Защитники Курт Зума ("Стоук Сити") и Фаузи Гулям ("Наполи") подали жалобу на "Сент-Этьен", за который выступали ранее. Как сообщает Le Progress, игроки требуют переквалификации своих бывших контрактов, так считают, что они были ошибочны. Они считают, что пересмотр контрактов позволит им вернуть часть заработной платы, бонусов, выходного пособия, компенсации, а также проценты, что составляет 1,7 миллиона евро для Зума и 1,1 миллиона евро для Гуляма.

Трудовой совет должен был принять участие по этому вопросу в понедельник, но решил отложить обсуждение этого вопроса до 16 октября.