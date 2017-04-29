Зидан призвал французов не голосовать за Ле Пен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что французы не должны голосовать за кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен. Во втором туре выборов он призвал голосовать за Эммануэля Макрона.

– Я далек от идей "Национального фронта", – цитирует Marca Зидана. – Крайние взгляды опасны, крайности не подходят никому.

Отметим, что Ле Пен ответила на это заявление Зидана.

– Учитывая заработок Зидана, я не удивлена такими комментариями, – подчеркнула Ле Пен. – Полагаю, у Зидана есть немалые финансовые возможности, поэтому он заинтересован в победе Макрона: чтобы сохранить свое богатство, заработанное благодаря таланту.