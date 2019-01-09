Жюльен Стефан: "У "Монако" сильные игроки, но цель "Ренна" – пройти дальше"

Главный тренер "Ренна" Жюльен Стефан ожидает сложную игру против "Монако" в рамках 1/4 финала Кубка лиги, сообщает официальный сайт монегасков.

– Можно сказать, что после перерыва начинается новый сезон. Я думаю, что победа над "Кане Руссийон" (1:0) хорошо сказалась на "Монако". Это команда, в которой есть сильные игроки. Это будет непростой матч. Нужно будет хорошо сыграть, чтобы выйти победителем в этой встрече. Наша цель – остаться во всех четырех соревнованиях, в которых мы принимаем участие, – приводит слова Стефана официальный сайт "Монако".

"Монако" – "Ренн": Кубок лиги, онлайн-трансляция, 9 января, начало – в 20.45 (мск).