23:06 | ФУТБОЛ — Франция

Жереми Матье завершил карьеру в сборной Франции

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Защитник "Барселоны" Жереми Матье объявил, что он больше не будет выступать за сборную Франции. Как сообщает L'Equipe, 32-летний француз принял решение больше не выступать за национальную команду, чтобы перед чемпионатом мира-2018 дать право молодым игрокам проявить себя, так как его шансы выступить на мировом первенстве в 35 лет крайне малы. Данное решение футболист уже обсудил с главным тренером французов Дидье Дешамом.

Напомним, что сегодня Матье был заменен в заявке сборной Франции на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии и Голландии на Эльякима Мангала.

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