Вадим Васильев: "Монако" не ожидал, что кто-то предложит столько за Мбаппе"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев признался, что клуб не хотел отпускать нападающего Кильяна Мбаппе в "ПСЖ". Трансфер 18-летнего француза состоялся минувшим летом – Мбаппе арендован у монегасков, а в 2018 году "ПСЖ" заплатит за него до 180 миллионов евро.

– Цена Мбаппе была зафиксирована, – цитирует The Telegraph Васильева. – Никто не думал, что такой трансфер возможен. Мы не хотели с ним расставаться. Должно было поступить какое-то необыкновенное предложение. Об интересе знали, но трансфер выглядел маловероятным. Сам Мбаппе хотел уйти. Все же у "ПСЖ" большой проект, желание выиграть Лигу чемпионов. А рядом еще играет Неймар.

Мы поняли пожелания Мбаппе, хотя не хотели этого трансфера. Лично я не видел его в Париже, но слушал его аргументы и пытался понять чувства. Он родом из Парижа, а Францию не хотел покидать.