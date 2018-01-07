Вадим Васильев: "Монако" не будет продавать Лемара зимой"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев рассказал о том, что клуб не станет продавать в зимнее трансферное окно полузащитника Тома Лемара. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что француз может перейти в "Ливерпуль".

- В футболе все может быть, но решение о продаже Лемара в январе не входит в наши планы, - цитирует Sky Sports Васильева. - Следующим летом мы рассмотрим эту возможность. Но надо понимать, что в футболе никто не дает гарантий.

У нас были футболисты, которые могли покинуть клуб еще прошлым летом, но не ушли по каким-то причинам. Думаю, будет честно, если я скажу, что у Лемара будет возможность уйти из "Монако".