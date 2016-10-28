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Унаи Эмери: "Тиагу Силва очень важен для "ПСЖ"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил важность для команды защитника Тиагу Силва. В последние недели в СМИ стали появляться слухи о том, что бразилец может покинуть парижан и вернуться в Италию.

- Тиагу Силва хорошо работает на тренировках, является капитаном "ПСЖ" и очень опытным игроком, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Все игроки и я уважаем его. Мы много общаемся. Он чувствует себя хорошо в "ПСЖ", и очень рад вернуться в сборную Бразилии. Тиагу сильно мотивирован и очень важен для нас. У нас есть взаимная вера друг в друга.

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Материалы REN-TV

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