Унаи Эмери: "ПСЖ" важно продолжать выигрывать перед ответным матчем с "Реалом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Страсбуром" (5:2) в матче 26-го тура чемпионата Франции отметил, что этот результат важен для продолжения борьбы за чемпионство. Он также добавил, что парижанам нужно выигрывать перед ответной встречей с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра между командами завершилась победой мадридцев со счетом 3:1.

– Главным было победить. И мы сделали это, показав хороший футбол, – приводит пресс-служба "ПСЖ" слова Эмери. – Мы подтверждаем свою форму в домашних матчах. Это важно для чемпионской гонки и для продолжения сезона.

Таким образом мы посылаем сообщение своим болельщикам, мы сильны вместе. Нам важно продолжать играть также в преддверии игр с "Марселем" и ответной встречи с "Реалом". Мы продолжаем борьбу за чемпионство, и это хорошо для нас.