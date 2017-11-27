Унаи Эмери: "ПСЖ" теперь имеет солидный отрыв от конкурентов"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Монако" в матче 14-го тура чемпионата Франции (2:1) отметил, что рад набранным трем очкам. Также он доволен преимуществом в 9 очков перед конкурентами в турнирной таблице.

- Мы счастливы, что сегодня добыли все 3 очка и теперь имеем солидный отрыв от конкурентов, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Команды, идущие следом, сильны, но у нас есть уверенность в том, что мы делаем. Самое главное - иметь правильное отношение, мы довольны всеми 90 минутами в Монако. Если и есть одна вещь, которую нужно улучшить, то это завершение атак. Но команда в порядке, очень приятно видеть, что "ПСЖ" поддерживает свой уровень игры.