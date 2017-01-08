Унаи Эмери: "ПСЖ" дома показывает яркий футбол. Необходимо улучшать игру в гостях"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после разгромной победы в 1/32 финала Кубка Франции над "Бастией" (7:0) отметил, что команда в состоянии играть так, как хочет. По словам специалиста, каждый соперник, который играет против парижан, в первую очередь, старается обезопасить свои ворота.

– Моя команда уверена в себе, мы в состоянии играть так, как хотим, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова Эмери. – Парижане показывают яркий футбол, поэтому мы добиваемся побед. По ходу кубкового матча мы постоянно прибавляли. Каждая команда, которая играет против нас, в первую очередь, старается обезопасить свои ворота, так что нам порой приходится непросто. Но когда соперник устает, у нас появляются шансы. В первом тайме нам пришлось немного потерпеть, за что мы были справедливо вознаграждены во второй половине встречи. Дома мы играем уверенно. Теперь нам нужно совершенствовать свой футбол в гостевых матчах.