Унаи Эмери: "Пасторе не говорил мне, что хочет уйти"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что полузащитник Хавьер Пасторе является важным игроком команды, когда находится в хорошей форме. Испанский специалист отметил, что рассчитывает на аргентинца во второй половине сезона.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что "Интер" может арендовать Пасторе до конца сезона. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2019 года.

- Я много говорил с ним, - цитирует AFP Эмери. - Если он находится в хорошей форме, то важен для команды. Он не говорил мне о желании уйти. Надеюсь, он будет тренироваться с нами и будет готов играть, когда ему предоставится шанс.

Напомним, Пасторе выступает за "ПСЖ" с 2011 года. В этом сезоне он провел за парижан 17 матчей, забив 4 мяча.